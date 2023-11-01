飲食對血壓的影響很大，然而有些食物卻對改善血壓有正面幫助。對此，營養師許瓊月分享，經常飲用洛神花茶可達到降低血壓的作用，關鍵在於其含有豐富的花青素，可減少壞膽固醇沉積，幫助血管壁抗氧化；此外，對於預防泌尿道感染，也有很好的功效。

許瓊月在《健康2.0》節目上分享，提到降血壓飲品，她非常推薦喝洛神花茶，且台灣本土就有出產，民眾不妨可買乾燥洛神花回家自行熬煮飲用。

至於洛神花為何會對心血管很有益處？許瓊月說明，其富含花青素，可減少壞膽固醇在血管壁上面氧化，也就是減少血栓形成，降低血管發炎反應、防止粥狀動脈硬化引發的中風風險。另外，花青素也能保養血管壁彈性，預防血壓變高的功效。

許瓊月進一步提到，國內曾有研究指出，經常飲用洛神花茶者，血中壞的膽固醇可下降20％；另外，在預防泌尿道感染方面，也有不錯的功效。

無齡診所副院長黃乙絜補充，洛神花本身富含鎂離子、類黃酮、花青素等成分，雖非藥用的草本植物，卻有好幾種降血壓藥的功能。但她也提醒，洛神花能否取代血壓藥尚需更多實證，對於正在用藥中的高血壓患者，仍應遵照醫囑調整藥物才安全，千萬不可自行停藥。不過，若是身體健康或邊緣型高血壓族群，不妨可將洛神花茶作為日常保養。