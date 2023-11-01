日前中部驚爆上百名大學生遭「無卡分期」詐騙，有學生以為能賺外快卻淪落背債，各界也聚焦學子缺乏正確金錢觀與理財概念；鑑於理財知識必須向下扎根，台南市教育局結合財團法人台灣閱讀文化基金會、兆豐證券，1日在東區大同國小成立全國小學首座以金融基礎教育為主題的「理財愛的書庫」，期許各年齡層孩子都能從中學習理財知識並運用於生活。

這座「理財愛的書庫」由兆豐證券捐贈，共捐贈50箱、1500本金融基礎理財書箱，適讀年齡涵蓋幼兒園、國小低中高年級到國中階段，大同國小教師也在兆豐證券專業講師培訓下，未來講配合書籍，落實金融教育向下扎根。教育局表示，未來將鼓勵各校教師踴躍借閱，透過閱讀，落實金融教育，教育局建置的「布可星球」閱讀理解平台也將推薦相關金融書籍。

校方表示，近來大學生遭詐騙案沸沸揚揚，其實很多老師也都認為，多數學生沒有機會培養正確金錢觀念，應該從小就養成、扎根，或許有機會能夠避免掉進類似陷阱。

市長黃偉哲表示，各項金融商品推陳出新，世界各主要國家也意識到金融素養要從教育扎根，如美國就將金融教育列為高中必修。金融教育不僅培養學生建立正確金錢價值觀、理性消費態度，更重要的內涵是要學會為未來做好準備。

教育局長鄭新輝表示，根據親子天下去年4月調查，超過6成的老師認為教授金融教育的困難在於「教授經驗不足」、「缺乏教案設計」以及「缺乏專業金融知識」，有鑑於此，教育局積極推動金融基礎教育，邀集現場教師針對儲蓄與消費、借貸與信用、風險管理等主題設計易教、易學的教案，引導學生養成正確的金錢觀。

台灣閱讀文化基金會董事何正卿說，基金會的理念是「共讀分享，智慧循環」，讓需要閱讀資源的人可以輕鬆借閱愛的書庫書籍，用完後，歸還供他人可再使用，極大化閱讀資源，希望能夠為金融教育扎根奉獻心力。兆豐證券董事長陳佩君也表示，書庫的啟用是金融教育的開始，期許以自身專業提供各階段學子金融教育學習資源，為金融教育扎根努力。