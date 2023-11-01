蘇慧倫和Amber劉逸雲選唱五月天的〈溫柔〉。（相信音樂提供）

蘇慧倫難得呈現動感的一面。（相信音樂提供）

任賢齊（右二）稱讚蘇慧倫和Amber劉逸雲〈溫柔〉。（相信音樂提供）

蘇慧倫本週在東方衛視《我們的歌》節目中，與Amber劉逸雲組合成「溫柔爆炸」，重新詮釋〈鴨子〉以及五月天〈溫柔〉，為經典歌曲注入新生命。師兄五月天特別抽空錄製VCR，高喊「慧倫，你是我們的天使，五月天愛你，我會為你加油」，為蘇慧倫打氣。「溫柔爆炸」出色的演出，她們也各自挑戰了和過去不同的面向，不僅逼哭了吳莫愁，也獲得觀眾好評，拿下本週冠軍。

蘇慧倫和劉逸雲在節目中，把〈鴨子〉改編為電音動感版本，邊唱邊跳，她笑說：「來這節目我很有誠意，我不太跳舞的。」這次的舞蹈首跳也是蘇慧倫的想法，在舞力能手Amber編舞及帶領下，呈現一場最炸的〈鴨子〉。

她也表示，1996年發了二張專輯，一張是《Lemon Tree》，另外一張是《鴨子》，嘗試了不同的新音樂曲風，發現了自己不同面向，對她來說很重要的一年。」

除此之外，Amber和節目方串通邀請鐵粉扮成鴨子，演出過程中蘇慧倫完全沒發現，等表演結束後，鐵粉摘下鴨子頭套後，看到熟悉的面孔，又驚又喜。其他組競演的歌手吳莫愁看了表演也忍不住淚崩，她說：「因為我記得我第一次聽到〈鴨子〉這首很小的時候，這是我第一首會唱的歌。」聽到此番話，蘇慧倫深受感動，「在錄音時你完全想不到這首歌會去到哪裡，會被什麼樣的人聽到，在他們心裡產生什麼樣的影響，當他們長大後再聽到這首歌會被翻開的回憶又是什麼。」從中感受到歌曲神奇和美妙。

而在第二輪時，兩人選唱五月天〈溫柔〉，Amber原本以為〈溫柔〉是首很柔情的歌，在蘇慧倫細心地解釋歌詞內容後，才發現〈溫柔〉富有深意，暗藏著分手的傷心與遺憾，一同競演的任賢齊忍不住大讚：「這是我聽過五月天以外，女女最好聽的版本，男生唱像太陽，女生唱像月亮。」