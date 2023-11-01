隨著以色列擴大在加薩的地面行動以及巴勒斯坦平民死傷人數不斷攀升，美國總統拜登因其對以色列的堅定支持，而面臨來自民主黨內部一些成員的反對。

據《美國之音》報導，在2020年選舉中，有將近110萬穆斯林選民參與投票，人數足以在關鍵的搖擺州影響總統選舉結果。穆斯林美國人和阿拉伯裔美國人以往投票支持民主黨候選人，但隨著數以千計的巴勒斯坦人死於以色列的報復空襲和地面行動，這種投票傾向可能會發生轉變。

阿拉伯裔美國人研究所（Arab American Institute）10月31日公布的新民調顯示，在阿拉伯裔美國選民中，拜登的支持率從2020年的59％跌到17％。根據這項民調，三分之二的阿拉伯裔美國人對拜登處理以色列和哈瑪斯衝突持負面看法，多數人相信美國不應向以色列提供武器和軍事裝備，應呼籲停火。

全國穆斯林民主理事會（NMDC）包括來自密西根、俄亥俄和賓州等搖擺州的民主黨領袖。NMDC近日發出一封公開信，要求拜登利用他對以色列的影響力，在10月31日下午5點以前斡旋停火。該組織威脅說，如果沒有停火，他們將動員數百萬穆斯林選民，拒絕向2024年競選連任的拜登捐款，也不把選票投給他。

NMDC主席埃爾卡拉（Basim Elkarra）說，「我知道這樣的事實，我們的社區將在搖擺州產生不同（影響），民主黨領袖正在關注，他們害怕目前正在發生的事情...這將在2024年損害我們的（勝選）機會。」

白宮新聞秘書尚皮耶說，白宮將繼續與阿拉伯裔美國人和穆斯林社區接觸。她在10月31日的記者會說，「我們當然希望繼續保持這些溝通管道的暢通。」然而，白宮就10月11日拜登與猶太領袖的會晤發表詳細的新聞稿，但是對10月25日拜登與穆斯林領袖的會晤卻沒有公開宣布。

相較之下，美國猶太裔民主理事會（Jewish Democratic Council of America）的領導人索菲爾（Halie Soifer）說，猶太裔美國人對拜登全力支持以色列「深為讚賞」。 根據皮尤研究所（Pew Research）的數據，全世界大約41％的猶太人生活在美國，與以色列所占比例相同。

美國人口有2％猶太人，猶太選民占約3％。 根據皮尤研究所的統計，在2020年選舉中，美國合格選民總數為1.584億人。索菲爾說，「猶太選民的投票率平均來說，比一般美國選民高10％，在一些州，取決於具體的選舉，我們看到的投票率高出15％到20 ％。」她補充說，猶太選民往往生活在搖擺選區或搖擺州。

巴伊蘭大學（Bar-Ilan University）政治研究系主任萊因霍爾德（Jonathan Rynhold）說，拜登在以色列也受到普遍讚譽，他的言行包括戰時短暫訪問以色列，讓以色列人覺得他們並不孤單。他說，即使那些曾對拜登極為不滿，而對前總統川普更有好感的以色列人，也已經公開表態說，「我錯了。此人是以色列的真正朋友。」

根據奎尼匹克大學（Quinnipiac University）10月17日對已登記的選民進行全國民調，總體來說，84％的共和黨人和76％的民主黨人，以及74％的獨立無黨派人士認為，支持以色列符合美國的國家利益。79％的共和黨人和59％的民主黨人，以及61％的獨立無黨派人士，支持向以色列提供武器和軍事裝備。另有壓倒性的85％選民擔心，衝突將升級成一場範圍更廣泛的中東戰爭。