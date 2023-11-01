洪詩懷孕過程艱辛。（《嬰兒與母親》雜誌提供）

35歲女團Popu Lady洪詩和演員老公李運慶登記結婚後，在今年8月傳來懷孕的好消息，她接受《嬰兒與母親》雜誌專訪時，回憶孕程各種煎熬，被醫生通知檢驗報告有異常，當下真的很想哭，老公則因為有工作不在身邊無法陪同，後來才知道，李運慶知道消息時也在車上難過的哭了，而那時候只知道洪詩是「Ｘ脆折症的帶因者」，X脆折症是一種智能障礙的疾病，發生率僅次於唐氏症，這種情況讓洪詩非常緊張。

後續洪詩再做了羊膜穿刺，一直到報告出爐，確認寶寶也是帶因者，一點也高興不起來，「雖然帶因不會發病，但就覺得自己好像把一個不好的基因給了寶寶」，而李運慶覺得沒有關係，寶寶能健康平安就是讓人開心的事。

洪詩因為希望生產時能有足夠的力量，開始做仰臥起坐，不知道是否是運動的關係，導致她開始出血。檢查後被醫生警告，不能運動、散步，並接受了安胎針和安胎藥的治療，持續臥床3個月的時間，那段時間，都是李運慶幫她準備三餐，盛裝好就直接放在床邊桌，三餐都是在床上吃。

撐過3個月後胎兒漸穩定，原本子宮上的小傷口因為寶寶長大而漸漸癒合，才放下害怕失去、緊張不已的心情。即將成為媽媽，洪詩的情緒也變得善感，她分享在幫李運慶姪子唱生日快樂歌時，竟然唱到想哭。有趣的是，連老公也情緒起伏也變得很大，有次在看航海王真人版時，竟然哭了起來，淚點變得超低，讓洪詩不禁疑惑問：「是你懷孕嗎？」