原本總教練馬文（Bob Melvin）遭巨人挖角，教士正在尋求新任教頭，據美媒《The Athletic》記者丹尼斯林（Dennis Lin）表示，才剛離開天使的內文（Phil Nevin）、現任天使內野守備教練吉爾（Benji Gil）也在教士候選名單當中。

教士今年打出不滿5成的勝率，儘管馬文傳出與高層之間出現嫌隙，教士依然保證他在下賽季的帥位，但終究還是敵不過馬文想返鄉執教的冀望。目前仍考慮由自家人接任總教練的職位，球員發展顧問施爾特（Mike Shildt）和板凳教練弗拉赫提（Ryan Flaherty）呼聲最高，不過據丹尼斯林消息，教士仍會在本周與內文進行面談。

內文曾擔任天使三壘指導教練，2022年隨著麥登（Joe Maddon）遭到開除，內文成為天使代理總教練，季末獲得真除肯定。其實球員時代的內文曾是教士一員，1992年太空人以狀元籤選中內文，但一直以來未能兌現身手，直到1999年轉隊到教士後，才終於綻放打擊實力，曾有過單季41轟、126分打點表現，入選2001年明星賽，效力球隊長達7年。。

吉爾則是在2022年加入天使，從未有過大聯盟執教經驗，但今年率領墨西哥隊闖進WBC（世界棒球經典賽）4強，一度威脅最後奪下冠軍的日本隊。教士考量陣中小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、索托（Juan Soto）等多位南美洲球員，能用西班牙文交談的吉爾因而被列為候選。但也曾傳出吉爾對天使教頭的職位感興趣。