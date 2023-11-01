有些人天生個性固執，凡事堅持己見，美國占星師羅利葛斯（Raquel Rodriguez）與索西（Briana Saussy）近日在生活網站《Best Life》分享最固執的6星座，第一名是金牛座，他們耳根子超硬，完全聽不進別人的意見。

第6名、射手座

射手座富有冒險精神，崇尚自由生活，不過偶爾也有頑固的一面，非常重視個人理想與價值觀，一旦遭到質疑，射手座會堅定立場，甚至試圖說服對象，肯定他們的想法。

第5名、巨蟹座

巨蟹座心思細膩，教養普遍都很好，與他人意見分歧時，不太會與對方爭論，不過涉及到家人和朋友時，會為了保護親友而變得固執，非常重視感情，堅持立場不容侵犯。

第4名、獅子座

獅子座是火象星座，性格自信又霸氣，甚至有些自負，職場上與團隊合作時，會清楚表明個人立場，不容易被輿論左右，但有時過於執著於自我，容易忽略別人的想法或感受。

第3名、摩羯座

由於摩羯座紀律嚴明，因此做任何事都很執著，只要設定了目標或列出代辦事項清單，就一定會完成，絕對不會半途而廢，這種性格使摩羯座有些食古不化，堅持守舊不太會創新。

第2名、天蠍座

天蠍座心思敏捷又聰明，善於調查與研究，與別人討論事情時，不會馬上接受對方的意見，也不會當場反駁，而是查找各方面的資料，之後再將證據攤在對方面前，證明他們的觀點才是對的。

第1名、金牛座

金牛座固執得像一頭牛，一旦下定決心，基本上就不會改變，完全聽不進別人的勸告，有人提出不同意見時，還會覺得被挑戰；他們不認為自己很固執，反而覺得堅持己見，事情才會按照預期的發展。