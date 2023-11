韓國美男樂團「FTISLAND」光是今年就來台開唱2次,4月時將台北作為亞洲巡演的第一站,8月再回來舉辦安可場,第1場與最後1場都獻給了台粉,可見他們對台灣的重視程度,如今新的巡演,他們也遵守會盡快在來的諾言,確定將在明年2月18日升級到更大的台北流行音樂中心舉辦。

FTISLAND在9月7日帶著迷你九輯《Sage》回歸樂壇,同名主打歌由李洪基及李在真參與作詞,以強烈的鼓及吉他音色加上中毒性極強的旋律為印象的搖滾歌曲,表達如同一路走來始終如一、賦予今後也充滿勇氣堅定的走著自己的路、向生活在同時代的人們傳達了應援的訊息。專輯中還收錄了抒情旋律明顯的〈All Of My Life〉、充滿幽靜寂寞的〈I'm Still Here〉、具有强烈吉他和絃樂器、合聲和諧的搖滾樂曲風格的〈Broken〉、以及流行搖滾風格的歌曲〈Not Enough〉。

他們8月從韓國首爾起跑舉辦「HEY DAY」演唱會,門票在開賣後全數售罄,出道15年依舊人氣不墜,現場除了帶來 FTISLAND擅長的感性搖滾歌曲,並演唱新專輯歌曲,以及李洪基木吉他獨奏表演等精彩演出,更提高了粉絲對這次演唱會的期待值。

「2024 FTISLAND LIVE ‘HEY DAY’ IN TAIPEI」門票將於11月11日(六)中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣,票價為 NT$5,880 / $4,880 / $3,880 / $2,880,另推出限量VIP套票NT$6,580 (含價值NT$5,880票券乙張、搖滾區優先入場資格、彩排福利券乙張、VIP專屬工作證套乙組),也有機會使用1元加購親筆簽名海報、親筆簽名拍立得等,更多消息請洽希林國際臉書粉絲專頁查看。