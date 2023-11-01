國立高雄大學「工藝之道」藝術創作聯展正在校內學生活動中心1樓藝綻廳展出，共有「容器的可能」、「海洋的脈動」兩大類近40件作品。學務長蔡幸致1日表示，自己是「理工直男」，也喜好藝術美好事物，沉澱心靈也激發思考。

此場聯展採免費入場，展期自即日起至11月25日。由高雄大學學生事務處、工藝與創意設計學系共同舉辦，展出藝創系大三、四學生關於金工、木雕、陶瓷3大類作品。

學務長蔡幸致說，隨著學生活動中心啟用，他將邀請更多系所展現教學、學習成果，除了彼此跨域觀摩，也向外界展現高大師生優秀之處。

藝創系系主任陳冠勳表示，各種藝術形式中，工藝是培養美學素養最方便、最直接的方式，乃因「工藝源自於生活，生活離不開工藝。」此次「容器的可能」、「海洋的脈動」兩大展覽主題也扣合「生活」，學生結合所學發揮創意，創作陶瓷泥塑、金屬工藝、木組雕塑等近40件作品。