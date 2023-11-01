日籍女星佐藤麻衣於2014年嫁給台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁後，今年4月正式離婚，麻衣也宣布復出演藝圈。最近她在社群平台上曬出一張絕美和服照，優雅側顏讓粉絲們瘋狂，麻衣也罕見透露自己家世。

麻衣於社群平台上曬出身穿和服的美照，只見她站在樹下望著遠方凝視，模樣氣質高雅令人讚嘆。麻衣也在貼文寫下，秋天的金澤充滿美景，形容這是個「幸福的休息日」，並罕提及因為家裡幾百年繼承武家文化的關係，覺得穿著和服心靈上更自在、舒服。

麻衣從小被家裡栽培才藝，她透露如果不學日本傳統樂器大正琴就得學鋼琴，也被送去學日本舞踊，但自己沒才華，所以去學芭蕾舞。她表示小時候要學書法、茶道只覺得辛苦，直到年紀越大才越意識到這些文化所帶來的美感。貼文一出，網友驚見麻衣絕美和服照，紛紛讚嘆：「好美！」

麻衣婚後淡出演藝圈，不過從台灣出道的她，因為外型甜美、身材火辣，擁有不少死忠粉絲，後來還紅回日本，和小淳（田村淳）一起主持節目，全盛時期有3個電視節目、1個廣播節目，月收入高達新台幣150萬，加上她的爸爸據傳是前電視台業務高層，家境十分優渥。