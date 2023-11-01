侯志堅（右）與導演蕭雅全再次合作。（華映提供）

獲金馬獎7項大獎提名的電影《老狐狸》，找來劉冠廷主演，他在片中節儉刻苦又多才多藝，會用縫紉機幫兒子做制服、手作家庭代工，還會吹薩克斯風，為角色養成十八般武藝，其中他提早8個月學吹薩克斯風，自嘲是噪音製造者。

劉冠廷說：「回到家之後，有空想到就會拿出來練習，怕吵到鄰居，我會躲在房間把衣櫃門、抽屜什麼的全部打開，想說多少會有吸音效果，還一直問可芳會不會太吵。」比較有趣的是，他會上網亂找簡譜來吹，像是吹拉麵店（一蘭）的服務鈴，查了才知道那是日本路上推車攤販的特有旋律，最終目標則是想吹動漫《名偵探柯南》的主題曲。

另這次的音樂及歌曲都是電影亮點，導演蕭雅全再度邀請侯志堅擔任音樂總監，侯志堅曾以蕭雅全的《第36個故事》電影原聲帶奪得金曲獎演奏類最佳專輯製作人及作曲人獎，上個月憑《台灣犯罪故事》再獲金鐘獎戲劇配樂獎；今年，他以《老狐狸》第4度問鼎金馬獎，期望完成三金大滿貫。