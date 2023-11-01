石棉瓦為有害廢棄物，現行僅能固化掩埋，為加強建築物拆除產出石綿瓦廢棄物貯存，環境部公告修正相關辦法，參考國外處理技術實績，以高溫破壞石綿纖維，或藉由化學處理進行改質，使石綿結構發生改變，增加熱處理及化學處理法等中間處理方式，以強化石綿瓦廢棄物管理並拓展去化途徑。

環境部資源循環署循環處理組副組長陳文俊說，目前處理石綿瓦方式為固化掩埋，雖然安全上沒有問題，但耗損空間及國資源，我國已引進國外熱處理等方式，可以破壞石綿纖維，無害化後就可以再循環使用。

本次修正重點為規範建築物拆除後石綿瓦廢棄物經濕潤處理後，以雙層塑膠袋盛裝，置於堅固之容器，可以認定為一般事業廢棄物。參考國外處理技術實績，以高溫破壞石綿纖維，或藉由化學處理進行改質，使石綿結構發生改變，故增加熱處理及化學處理法等中間處理方式，以強化石綿瓦廢棄物管理並拓展去化途徑。