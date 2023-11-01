明揚大火造成10死百傷，屏東縣長周春米1日赴屏東縣議會進行專案報告，卻遭議員批評並無認真檢討，對此周表示，事件還未告一段落，檢討與精進都不會放鬆。

周春米表示，明揚大火事件有救災、善後，如何精進消防救災安全，未來包括園區如何有中央單位聯繫，在報告中都有說明；後續檢察官仍就事件正在調查，偵查不公開部分尊重檢察機關，火調還有化學鑑定，消防署也正在處理，事件還未告一段落，檢討與精進都不會放鬆。

專案報告除了說明發生過程及縣府團隊相關處置作為，並強調「企業誠實責任」，企業應依法如實申報，不要規避法規、不要事後隱匿，讓政府單位可以依據監督稽查，縣府團隊後續也會與中央緊密連繫合作，希望修法促使未來的申報、管理更加完善。

外界關注的善款流向，周春米說，縣府社會救助金專戶自9月23日起設立「0922火災爆炸災害」專案受理各界愛心，至10月22日止，專案捐款累計1億6167萬9593元，並於10月20日召開第一次臨時會，修正規定增聘4名受災代表及律師、會計師2名專家，決議專案捐款原則，全數用於罹難者遺屬、傷者及家屬身上。