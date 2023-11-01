來自南部的婦人近期在竹東地區宮廟靜修，期間感到腹部不適，於是前往台北榮民總醫院新竹分院尋求醫療協助，醫師診斷患者罹患大腸癌。經過仔細的評估和治療，原本計畫轉診至台中榮民總醫院展開後續手術與治療，但該名婦人出於宗教信仰，在宮廟神明指示下，選擇留在北榮新竹分院接受手術。

該名婦人在外科醫師以腹腔鏡手術方式，成功切除了右半結腸及清除淋巴結。由於腹腔鏡手術的特點，患者的傷口較小，康復速度更為迅速。手術順利完成後，婦人平安出院，並返回南部地區繼續接受後續的化學治療。

外科醫師李浩銘指出，大腸癌是源發大腸或是直腸的惡性腫瘤，其早期發現與適切治療關係深遠，常見的症狀包括出血、腹痛、貧血或排便習慣改變，定期健康檢查也能發現無症狀患者。大腸鏡檢查是最常用的診斷方法，有助於確定癌症的位置和範圍。身體理學檢查和胸部、腹部、骨盆的電腦斷層掃描有助於確定臨床分期，同時血清CEA檢測也是重要參考。

治療方式主要為外科手術切除，李浩銘表示，部分早期腫瘤可以內視鏡切除，術後的輔助性化療有助於預防復發及增進疾病治癒率。早期發現、適當治療和定期監測對於戰勝大腸癌至關重要，若民眾出現相關症狀或需要進行篩檢，請立即就醫並尋求醫師建議。