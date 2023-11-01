為爭取2024總統暨立委大選勝選，國民黨中常會今通過，第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉候選人提名作業時程，均順延一週辦理，預定於11月18日召開中央委員全體會議對被提名人個別行使同意權。

國民黨中常會通過，考量時值政黨協商重要關鍵時刻，原通過向中央常務委員會提報提名名單及提名排序、召開中央委員會全體會議對被提名人個別行使同意權等提名作業時程，均順延一週辦理。

經調整後之提名作業時程：(一)11月15日前召開中央提名審核委員會會議審核建議提名名單及研擬排名排序，並於11月15日提報中央常務委員會議核備。(二)11月18日召開中央委員全體會議對被提名人個別行使同意權。

國民黨主席朱立倫表示，不分區的提名太關鍵，如果再讓不分區的提名傷害總統大選、傷害立委選舉，那就是最愚蠢的作為。不分區是一個政黨的門面，每一席都非常關鍵，每一席都代表這個政黨，要讓社會大眾能夠用大拇指按讚，盡一切努力朝這個方向。

朱立倫指出，絕不接受任何的政治壓力，也絕對不接受任何的關說，更不可能有任何的利益交換，絕對堅持以大局為重的角度，每一步都要非常的小心，秉持這樣的原則，最後勝利成功就屬於國民黨。固然會有非常多的遺珠之憾，但若勝選，各位都是執政團隊的重要成員，大家一起加油、一起努力。