以哈衝突持續擴大，「拜習會」也確定11月登場，外界關注是否影響台灣？國安會祕書長顧立雄今天表示，美國已向我方保證，會持續強化與我夥伴關係，也絕對會將印太地區的和平穩定做為他們首要核心利益，對我強化自我防衛力量的援助及軍事合作，絕不會因此中斷。

以哈戰爭引發全球關注，國民黨立委王鴻薇在立法院司法及法制委員會詢問顧立雄，蔡英文總統是否曾召開國安會議研商因應對策？顧立雄表示，哈瑪斯10月7日突襲以色列，蔡英文總統周末即召集相關單位針對相關情勢進行研商，雖然不是正式的國安會議，但要求每天要提報相關情勢報告，例行晨報也會有相關的討論。

白宮發言人證實，拜登和習近平將在11月登場的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會場邊進行會談，對於即將到來的「拜習會」，王鴻薇詢問是否會對台灣造成影響？

顧立雄回應，台美關係現在非常的緊密，美國也一再表達，台美關係堅若磐石，美國一再的跟我們保證，絕對不會因為以哈衝突的問題而分心，他們絕對還是會將印太地區的和平穩定視為首要，也還是會持續的強化跟我們之間的夥伴關係。

國民黨立委謝衣鳳也關切以哈衝突若持續，是否會產生第六次以阿戰爭？對此，顧立雄表示，現在各方都在避免把它擴大成為區域性衝突，或者成為整個中東地區大規模的戰爭，不管是代理人戰爭或者是其他國家被捲入，「我想這個部分大家都互相的在克制」。

他說，美國方面也希望各方都要有克制，目前也看不出伊朗有想要直接介入的狀況，但小規模的包括黎巴嫩真主黨、敘利亞的伊朗代理人他們會做一些小規模的攻擊，現在看起來是如此。

但顧立雄也表示，後續要持續關注以色列要如何進入迦薩地區，會不會造成大量的傷亡？也就是說，以色列在擴大地面行動的當下，所採取的手段為何？就我們得到的理解，各方都希望以色列有所節制，特別是涉及到人道部分，不要過度造成平民的傷亡。。

至於美國是否會重返中東？是否影響到整個印太戰略？顧立雄認為，美國派出航空母艦主要是形成一種威懾，但應該會透過外交的努力，希望以色列在進行地面行動的時候，不要引起人道的危機。

他也重申，美國對我們已做充分的保證，他絕對將印太地區的和平穩定作為他們首要的核心利益，對我們強化自我防衛力量的援助，還有各方面的軍事合作，絕對不會因此而中斷，仍然會持續，而且會更擴大。