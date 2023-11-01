潛艦國造案相闗爭議延燒，立委馬文君跟綠營唇槍舌戰。知名主持人呂捷近日也在節目上討論到，為何我國軍購案，往往是海軍出問題。對此，前海軍艦長呂禮詩透露，海軍的裝備往往要靠軍火商取得，所以中間會出現很多問題，也因此會讓沒得標的廠商挾怨報復。

呂捷今（1）日在節目《豈有此呂》詢問，「只要聽到軍方採購案，每次聽到都是海軍，或是說每次都是海軍有事？」呂禮詩直言，這其實是一個原罪，真正的問題是陸軍跟空軍裝備都是跟美國採購，是政府對政府之間的採購，當然中間還是會有仲介，但是相關費用需符合美國法令規定。

呂禮詩續指，然而當海軍想要買一些裝備，如果牽涉到美國沒有生產的、或要找其他來源的時候，就必須跟歐洲採購，因此當我們跟法國買、跟荷蘭買，中間變成軍火商，相關限制也不像美國政府明確，所以就出現了很多問題。

針對軍購問題，呂禮詩點出關鍵，在沒有一個詳細規範的時候，就變成誰能拿到中華民國海軍最想要的裝備，誰就能取得佣金。「而廠商跟廠商之間為什麼會罵來罵去？是因為總是有人得標、有人沒得標，那沒得標的就會挾怨報復」。

呂禮詩還提到，以海軍裝備來講，台灣要用到中期約30年，美軍大概是20年到25年，一旦到了這個時間，美軍就會汰除，裝備則會賣給友邦，例如中華民國、希臘、土耳其；但如果是跟歐洲採購，之前爆發的弊案，我們買的都是一線裝備，因此必須突破外交困境，當中就出現很多上下其手的可能，且也無法由外館直接面對他國政府，只能靠軍火商在中間穿梭，佣金就可能不是我們所能控制的。