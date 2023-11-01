旅遊大爆發，據統計，今年1至8月的出境旅客已恢復到疫情前2019年同期的63％，足見台灣人對於出國旅行的熱愛。而每年旅展熱門商品，機票一定榜上有名，看準強勁出國熱潮，各家航空公司紛紛釋出大利多搶客，從線上到線下，包括不限航點抽免費機票、折扣優惠、機票飛到飽等，有出國計畫的民眾不妨走一趟「ITF台北國際旅展」，有機會入手便宜機票。

【華航實體旅展天天抽 不限航點免費機票】

實體旅展期間，華航ITF展館有現場驚喜折扣優惠，現場購票者可參加扭蛋活動，最高獎項為區域線不限航點免費機票。今年華航ITF展館結合地面機場跑道設計，營造起飛前航機滑行意象；展館上方打造轉角螢幕搭配全球最新裸視3D科技技術，吸睛又充滿話題。

此外，華航線上旅展更祭出全航線最低85折的好康，香港4088元起（未稅）、新加坡／清邁5820元起（未稅）、適合親子旅行的沖繩未稅價5820元起，還有新開航並即將增班的日本熊本航線未稅價6800元起。長程航線歐洲6大航點全面直飛不中停，全面87折起，民眾購票後至華航ITF活動網頁登錄還可再抽豐富好禮。

【長榮祭72折機票搶市 周周抽機票飛到飽】

即日起至11月26日，長榮航空官網推出「2023長榮航空線上旅展」，精選亞洲各大熱門航點，機票最低72折。（長榮航空提供）

長榮航空即日起至11月26日止，於官網推出「2023長榮航空線上旅展」，精選亞洲各大熱門航點釋出優惠，包含桃園-澳門來回未稅價2388元起、桃園-香港來回未稅價4188元起，桃園-曼谷來回未稅價4588元起、桃園-沖繩來回未稅價5588元起；長程航線桃園-布里斯本來回未稅價19,633元起，機票最低72折。

長榮官網同步推出「飛到飽」抽獎活動，線上旅展期間至品牌官網購票，11月的每周二，周周抽出1名幸運兒，可享2024年全年不限次數飛到飽經濟艙機票。11月7日抽出東南亞航線、11月14日抽出日韓航線、11月21日抽出歐美航線，11月28日則祭出最大獎「全球不限航點機票」，幸運兒樂享省錢環遊世界。

【國泰航空線上旅展 香港機票限時8078元起】

香港國泰航空線上旅展推出限時加碼「享飛香港 冬季獨享」活動，預訂台北往返香港經濟艙來回機票，限時優惠8078元起。（國泰航空提供）

即日起至11月10日止，國泰航空官網限時推出ITF台北國際旅展線上優惠，精選52個全球熱門航點，經濟艙機票台北／高雄出發至亞洲、歐洲、紐澳、中東、印度及非洲等52個指定航點經濟艙，來回機票享特惠，最優惠價8252元起。

此外，官網獨享日本商務艙機票2000元折扣，民眾預訂台北直飛東京、大阪、名古屋商務艙來回機票，使用優惠編號JPN2000，可享2000元票價折扣，限量100組。另有限時加碼「享飛香港 冬季獨享」優惠機票，預訂台北往返香港經濟艙來回機票，限時優惠價8078元起。

國泰航空官網購買機票還能獲得精彩獨家優惠，從旅途必備的行李箱和海外上網必備的SIM卡，或到香港搭乘機場快綫、造訪景點，都有特別折扣或禮遇，讓旅程更加輕鬆寫意。

【星宇航空全航線85折起 單筆滿額抽機票】

民眾在星宇航空官網或APP購買台北出發的機票，可享全航線85折起的限定特惠。（星宇航空提供）

今年第二度參與2023 ITF台北國際旅展的星宇航空，線上旅展即日起至11月17日開跑，民眾在品牌官網或APP購買台北出發的機票，即可享全航線85折起的限定特惠，出發日期適用於11月1日至2024年5月31日。

11月3日至6日實體展覽期間，單筆消費滿3萬元還可參加抽獎，最大獎為星宇航空東南亞航線經濟艙來回機票、日本星野集團住宿券等好禮。11月2日至5日至品牌官方LINE參加簽到活動，有機會抽台北到熊本經濟艙來回機票或日本星野集團「磐梯山溫泉酒店」住宿券等大獎。旅展期間現場加入LINE官方好友，可獲贈新朋友見面禮。

【台灣虎航線上旅展促銷 出國單程最低899元】

台灣虎航線上旅展全線促銷單程未稅，台中飛澳門899元起堪稱最大促銷。（台灣虎航提供）

台灣虎航也推出旅展優惠搶客，11月3日上午10點起至6日晚間11點59分，線上旅展全線促銷單程未稅，台中飛澳門899元起堪稱最優惠，而台北飛曼谷單程未稅最低1799元起、台北飛大邱單程未稅1499元起，可訂購的旅行日期為11月3日至2024年3月30日。

民眾在旅展現場加入台灣虎航官方粉專或是追蹤官方IG帳號即可參加互動問答遊戲，答對問題有機會獲得台灣虎航不限航點來回機票、價值3000元的tigerpoints 3000點、日本王子大飯店住宿券等豐富好禮，旅展期間台灣虎航預計要送出38張來回機票及超過上千個紀念品。