最近小學生流行一款玩具塑膠刀「蘿蔔刀」，因具危險性遭教育部發函制止。對此高雄港和國小教師劉育豪認為，每樣東西都有它的用途，只要正確使用就沒問題，但若以不正確的方式使用，一枝筆、一張紙都會弄傷人。模型師兼學校社團指導老師成真也直言，「關鍵不在刀，是人，是教育。」

成真在臉書分享劉育豪的貼文，並寫下他的看法，認為台灣體制的教育就是「解決問問題的人，問題就解決了」，從來不會想問題在哪裡。他舉例，前幾年某任的教育部長被記者問到「現在小學生的課本書包背起來都快10公斤，課業是否需要調整？」結果部長回「背後面太重那書包就背前面啊。」

成真表示，他時常向朋友分享一個想法，「你有一把刀，你可以拿來攻擊別人，也可以掛在身上讓對方看到，知道你不是好惹的，就看你怎麼使用它。所以關鍵不在刀，是人，是教育。」

許多網友表示認同，「工具沒有好壞，只有使用者的使用方式，教育則是把使用方式盡可能導向正軌」、「治標、治本，請選擇？」也有網友酸「全台禁鐵器、塑膠片、竹片、紙片，能傷人的都應該禁」、「我家的玩鋸子、電鑽、美工刀、熱熔槍，是不是要關禁閉啊？」