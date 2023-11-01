國民黨新北市議員蔡淑君今在議會總質詢建議林口轉運站可調整為1200元定期票轉乘停車場，以紓解當地機汽車一位難求的窘境，交通局長認為想法創新，承諾一個月內會研議如何活化。（陳慰慈攝）

位於機場捷運林口A9站北側的林口公車轉運站，2021年起10月中起試營運，但挨批使用率低，為活化土地使用，國民黨新北市議員蔡淑君今在議會總質詢建議可調整為1200元定期票轉乘停車場，以紓解當地機汽車位一位難求的窘境，交通局認為想法創新，承諾一個月內會研議如何活化，以鼓勵轉乘捷運通勤。

蔡淑君指出，基北北桃1200定期票今年7月1日啟用，使用範圍比1280定期票更增加了桃園捷運、公路客運及台鐵等大眾運輸，且不記名全家都可使用，其中林口地區公車運量6月與9月相比單月增加5.7萬段次，成長了3.79％；桃園捷運在捷運林口站的進出站人數單月也增加了6萬人次，成長24.5％。

蔡淑君說，反觀鄰近A9站的林口轉運站，使用情形卻無明顯提升，轉運站空蕩蕩，指林口轉運站建置是為因應林口工一重劃區及國際媒體園區建置完成後大量的工作或觀光人潮移動的轉運中心，但民眾卻常找不到停車位，建議將林口轉運站用途作調整，將約847坪的空間提供出來做汽車與機車的接駁，活化林口轉運站。

交通局長鍾鳴時答詢，捷運轉乘上有類似方式，技術上可行，但未算過相關數據，會盡快請相關單位評估，做空間多元使用的討論。

交通局補充，會將林口轉運站分為兩個部分，在東側原本公車駐車區的位置評估規畫為轉乘民眾的停車空間，預計可停放33輛汽車、200輛機車；在西側候車區的設施及月台作重新整理編排，劃出停車空間為短期激勵民眾轉乘大眾運輸措施，將依整個環境與使用情形作動態調整。

另外，也會請客運業者評估增設林口地區市區－林口轉運站接駁公車的可行性，刺激林口轉運站使用並提供更優化大眾運輸接駁系統，也可符合與桃園捷運轉乘接駁的需求。