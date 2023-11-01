加州灣區今天盛大歡度萬聖節，蘋果創辦人賈伯斯的家每年到了這一天都成為觀光景點，今年以美國現在最流行的芭比為主題，粉紅色夢幻鬼屋吸引數千人次進場同樂。

已故蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）住家位於帕羅奧圖（Palo Alto）高級社區，平日安靜隱蔽，夜晚更是鴉雀無聲，今晚為慶祝萬聖節變身芭比樂園。

在妮姬米娜（Nicki Minaj）和冰辣妹（Ice Spice）合作的Barbie World歌曲中，多名專業演員化身成恐怖芭比和肯尼，在鬼屋裡上演行動劇。

民眾若想進到前院與各個角色互動或近距離拍照，必須排隊進場。沿途的人偶樹叢造型逼真，不時會站起來嚇人，引起現場驚呼聲。

每年萬聖節，這位矽谷傳奇人物和一些科技大老住家便會精心布置，成為灣區一大特色。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後今年吸引數千人次進場，外國民眾也各個盛裝出席，太空人造型是流行裝扮之一。

有人塞進太空人造型充氣服，格爾克（Gehrke）一家則是穿著仿製美國國家航空暨太空總署（NASA）的銀白色太空裝，亮眼參與盛會。

卡梅利亞格爾克（Camelia Gehrke）受訪說，今年NASA太空探索任務十分精彩，因此特地從網路訂購太空裝，以此打扮向國家致敬，兒子從小就對地球和外太空充滿興趣，這身裝備和噴射背包是他的生日禮物。

賈伯斯生前會在萬聖節走出家門口，迎接「不給糖就搗蛋」的小朋友，儘管已去世多年，每年到了這一天，他的家人仍然維持發糖傳統，並聘請專人打造華麗詭譎布景，讓灣區民眾帶著孩子一同感受節日氣氛。

除賈伯斯家之外，不少鄰居也加入盛會，警方在現場維安。今年也有民眾利用交友app發起朝聖團同遊，並辦起披薩派對一路狂歡到深夜。