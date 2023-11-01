台灣速食店選擇多樣，一名男子觀察到漢堡王來台已多年，但門市數量卻不如麥當勞，截至去年為止全台僅80間門市，和麥當勞的300間相差甚大，好奇漢堡王為何展店這麼保守？不少速食愛好者表示，漢堡王的漢堡較小又貴，吃完沒有飽足感，但也有人大讚華堡比麥當勞的漢堡還要好吃，若搭配點數或優惠券購買，還能更便宜。

原PO今（1）日於PTT八卦板指出，漢堡王是1990年由大成集團引進台灣，在台開業至今已有33年，但截至去年全台只有80間門市，反觀麥當勞1983年進軍台灣，40年來開了超過300間分店，漢堡王不難吃，為何展店這麼保守？

網友指漢堡王漢堡較小也比較貴，「漢堡變超小，很久沒去了」、「之前主打份量大，物超所值，近年來愈來愈小」、「漢堡又小又貴，份量只能餵麻雀，我寧願吃早餐店」、「太貴了。」

但也有漢堡王的少擁護者說，「華堡真的比麥當勞的漢堡好吃」、「雙層安格超好吃」、「薯球不錯」、「還好吧！新店這邊漢堡王生意不錯啊」、「新的鮭魚堡吃很多次，還是覺得不錯」、「華堡吃起來太爽了，不小心會上癮」、「買漢堡王要用優惠搭點數，有時電商還有優惠券。」