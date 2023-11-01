國民黨主席朱立倫、總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲三人昨（31日）晚間密會53分鐘，民眾黨發言人楊寶楨今表示，會面並未達成共識。對此，媒體人張禹宣直言，「以戰逼和才是最好的方式」。

朱立倫、侯友宜以及柯文哲昨進行會談，未料對於總統選舉人選產生方式仍無結論。柯文哲今出席「淨零碳排 永續未來」氣候政策記者會，會後接受媒體聯訪時透露，侯友宜不接受全民調，他也不接受開放式初選，朱立倫則希望下次再約見面時間，但他直言，若雙方都有所堅持也沒辦法，等朱想出來以後再說，他再決定要不要見面。

「早說了就該冷處理！」張禹宣今對此在臉書表示，把大門關閉以戰逼和才是最好的方式。張禹宣直言，所謂的朱侯柯會，只是再把自己的臉伸出去，方便人賞一巴掌，完美演繹什麼叫「越給你臉、越不要臉」。

該文引來諸多議論，有網友力挺國民黨，並表示「民進黨的爛，可以看見！柯文哲的爛，無法想像」、「國民黨很笨」、「支持冷處理」；但也有網友認為「侯急了嗎？給你自己選你也選不上」、「街調幾乎是阿北贏侯，侯憑什麼跟人當正？」