日本連鎖咖啡廳的廁所出現一則搞笑標語，一名大陸網友PO照片分享，只見標語上的日文和英文都寫著「不要一次沖太多衛生紙到馬桶裡！」但中文翻譯卻寫「不要一下子閃多篇論文！」烏龍翻譯引起網友討論，也意外釣出一票研究生哀號「廁所衛生紙起碼有用處，但是我的論文一無是處」。

一名網友昨天在網路論壇「小紅書」上分享，在日本某間咖啡廳上廁所的時候，看到貼在門上的標語，差一點就笑斷氣，只見日文和英文的標語都寫著「不要一次沖太多衛生紙到馬桶裡！」但是中文翻譯卻寫「不要一下子閃多篇論文」。

原PO表示，那間咖啡廳算是一間頗大的連鎖咖啡廳，結果翻譯卻如此陽春，讓他覺得非常好笑，也不知道店家最後有沒有發現問題，進行改正。

貼文引起網友討論，不少人大讚太好笑了；不料竟釣出大批研究生說，這樣看起來我的論文還不如衛生紙，「我的論文應該不如廁所衛生紙」、「我的論文確實和廁所衛生紙差不多」、「廁所衛生紙起碼有用處，但是我的論文一無是處」。