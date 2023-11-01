行政院長陳建仁稱「核電是綠電」，商總理事長許舒博表示，過去執政黨堅持非核家園，導致能源配比嚴重失衡，現在只靠再生能源、綠能挹注，要滿足需求需要一段時間，完全放棄核能，工商界所擔心的能源政策、供電穩定性都會有問題，所以樂見執政黨對定義修正。

許舒博表示，現實環境的挑戰，尤其台灣是能源短缺的國家，國家各式各樣的能源配比，都會顯得綁手綁腳，對經濟環境不好。

而經濟部長王美花仍堅持，綠電並不包含核能，並且提出安全性、穩定性的問題。許舒博指出，任何國家使用核能都有安全性的問題，包含中國大陸沿海、韓國、日本都有使用，如果發生事情台灣很難避免災害，此外台灣使用核能這麼多年，風險可以控制，只要台灣可以管控好。

至於核廢料的問題，新北市已經建置一些乾式儲存槽，可以解決一部分核廢料的問題，且法院也已經判決新北市必須啟用這些乾式儲存槽，反而台電不願意提出申請。許舒博表示，政府真的不要為了堅持目標，搞到人心惶惶，沒有必要這要做。