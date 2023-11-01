今年最後一場「台南好生活、台南呷頭路」大型就業博覽會，將於4日上午9時至12時在新營體育場內的體育館登場，此次將有71家廠商合計提供3523個工作機會，其中有6成5的職缺月薪超過3萬元。市長黃偉哲1日鼓勵有意求職、轉職的民眾，本周六踴躍前往找工作。

黃偉哲表示，台南市的失業率6都最低，這要歸功於市府積極與中央、各工會及協會攜手辦理多場就業博覽會，提供求職、求才者多樣化協助，讓雙方得到最好的媒合。市府針對勞資雙方提供的協助與輔導，也獲得日前到訪的美國聯邦官員及各州勞工廳長讚許，並將作為借鏡。

黃偉哲還說，現今求職詐騙頻傳，參加市府舉辦的就博會，不僅可以避免被騙風險，還可獲得各項行政協助，堪稱最安全、最有保障的求職方式。此次提供3523個職缺，可謂盛況空前，希望大家「樓頂揪樓咖、阿母揪阿爸」，一起到就博會尋找最適合的工作與最優秀的員工。

勞工局指出，該局為協助廠商徵才、市民就業，打造台南成為宜居的就業環境，今年的第4場大型就業博覽會，共邀集全聯實業、緯穎科技、艾爾斯半導體、台灣穗高科技、統一實業、華新麗華、台南大飯店、碳佐麻里、府城汽車客運、爭鮮、王品餐飲、巨蛋展覽等71家廠商，合計提供3523個工作機會，其中有6成5的職缺薪資超過3萬元。

此外，新營及鄰近地區也有14家廠商共釋出529個工作機會，將透過就博會提供廠商與求職者直接面試的就業媒合平台，對於有意在大新營地區工作的市民朋友，將是一大機會。

勞工局強調，此次就博會現場還提供「視訊面試」、「線上投遞履歷」、「美髮水噹噹」及「CPAS職涯諮詢」等服務；其中，全聯實業、榮眾科技等2家廠商，更提供134個職缺，供求職民眾當天視訊面試媒合，民眾可透過報名網址（https://forms.gle/Te9nQ32Fefuw9Xms7）線上報名；至於統一實業、強方科技等2家廠商也提供44個職缺，供求職者透過網路線上投遞履歷，相關職缺可到勞工局職訓就服中心網站「台南工作好找遠距面試專區」查詢。

勞工局職訓就服中心說，為鼓勵求職者踴躍投遞履歷，只要投遞3家履歷，就有機會參加抽獎活動；就博會當天還提供免費接駁車，自上午8點30分起從新營火車站到就博會場，末班車時間為中午12點15分。