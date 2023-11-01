桃園市1日舉行市政會議， 警察局呈獻2項團體、4項個人獎的國家警光獎，警察局長吳坤旭會中宣布，因應科技犯罪的挑戰，市府規畫成立「數位科技戰情中心」，將利用大數據提升破案能力，保障市民生命及財產安全。

吳坤旭表示，犯罪偵查常面臨法律監管不足、案件複雜性增加、人力不敷使用等困境，為此市府提出科技犯罪偵查2.0，將刑案建立成大數據庫，將利用人工智慧簡化日常工作，另整合AI巡防系統、刑案分析決策支援系統及數位證物管理系統，讓警察能運用單一的介面整合、查詢所需資料，加快刑案的偵辦速度。

吳坤旭說，每月平均自動辨識680萬餘筆車籍資料，自動抽取刑案情資及建檔4萬餘筆，也培訓科技犯罪偵查人員542人次。未來數位科技戰情中心將致力於即時呈現整合影像、數位鑑識採證分析、運用資料分析工具及整合犯罪情資，以因應各類新興科技犯罪的挑戰，加速重大案件偵辦的時效性。

吳坤旭還提及，未來市府將持續追蹤科技發展趨勢，瞭解罪犯應用情形，並針對警察同仁需求開發各類應用服務，同時市府將加速培育科技警察，擴大科技犯罪偵查量能。