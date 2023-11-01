2024大選藍白是否能合作備受外界關注，但雙方至今仍為總統人選如何產出一事陷入僵局。而近日時常評論大選相關議題的前立委郭正亮，今（1）日在網路直播節目遭網友謾罵，指他為了捧民眾黨總統參選人柯文哲「不要臉」，讓他罕見動怒，大罵「死黨棍，豬隊友」。

郭正亮今在中天節目《綠也掀桌》談論2024大選相關議題，在討論到台中市第2選區選情時，他認為國民黨參選人顏寬恒的勝率相當高，因為這次大選的氛圍跟上次差很多，因此建議顏，組織票要動起來，文宣戰也要打好。

然而，在話說到一半時，郭正亮眼尖發現，有1名網友在直播聊天室留言，稱郭為了捧柯文哲，連臉都不要了，氣得他中斷原先談話，痛批「太多『國民黨的死黨棍』在那邊留言」。

郭正亮直言，該名網友的作法，完全無法幫侯友宜拉到票、對侯一點好處都沒有，侯的狀況已經夠慘，這些人還要留下這種留言來害他，「真是有夠笨，豬隊友！」郭正亮的反應也讓節目主持人李珮瑄直呼，很少看到他生氣。