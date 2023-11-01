「豐潤自在」基地面臨20米崇德十二路與16米松強路，強調各戶棟距30米以上。（業者提供）

「精銳Garden One」基地面積近2000坪，花園即占了1500坪，內部規畫落瀑水景及湖泊等。（林欣儀攝）

「精銳Garden One」基地面積近2000坪，花園即占了1500坪，內部規畫落瀑水景及湖泊等。（林欣儀攝）

台中市新興重劃區多採取低密度開發，被認為是未來10年最熱的14期重劃區更是吸引許多建商卡位，大樓案如雨後春筍般出現，豐潤建設卻反其道推出透天豪墅「豐潤自在」，目標客鎖定傳產、自營商等富豪族群；精銳建設則在同樣高綠覆的單元二打造「Garden One」，強調把森林搬進社區、把湖搬進森林。

台中14期重劃區面積403公頃，是中台灣面積最大的單一重劃區，週邊生活機能完善且交通便利，被譽為是台中未來10年的發展核心，豐潤建設業務經理蘇煜翔不諱言，14期重劃區至少還要紅3到5年，豐潤建設也積極布局13、14期。

目前包括國泰、惠宇、精銳、順天、新業等品牌建商都在14期推案，其中大樓建案實登價格最高站上7字頭，豐潤建設則選在該重劃區僅有5％的「住一」用地規畫透天豪墅，且「豐潤自在」總戶數僅8戶，目標客鎖定頂級富豪，豐潤建設總經理邱名仕表示，美和斷住一用地僅約4公頃，希望以位置優勢呈現別墅生活的自在感。

「豐潤自在」基地面臨20米崇德十二路與16米松強路，強調各戶棟距30米以上，且基地南北分別有823紀念公園、美和公園，業者強調，推出罕見43到69坪的8戶別墅，盼打造建築最高標準，也期待在動盪的房市中深耕市場品牌印象，推動嶄新別墅生活體驗。

選在同樣為高綠覆、低密度的單元二，精銳建設打造的「精銳Garden One」最近落成，今年8月最新實登價格創下71.61萬成交價，該區目前還有陸府續森、精銳Sky one及沅林清麒等指標新案，Garden One強調以水平綠再加上垂直綠打造720度立體森林建築，社區不僅有大花園、還有可划船的湖泊。

「精銳Garden One」基地面積近2000坪，花園即占了1500坪，內部規畫落瀑水景，一樓公設的會議室、交誼廳、咖啡廳等，皆能欣賞到花園美景，精銳建設建設處總經理吳秋涼說，精銳熟悉高資產族對住家環境的要求，持續朝此理念努力，該案從選地、規畫到完工後要提供社區的珍稀樹木都超前布局，盼建築之美與原創性。