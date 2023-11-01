國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫、民眾黨總統參選人柯文哲昨日晚間密會，對於總統選舉正副搭配辦法仍無共識，朱立倫會中約下次碰面，但柯文哲希望國民黨能提出明確的方案，否則下次沒有見面必要。國民黨主席朱立倫下午在中常會表示，過去用比賽的方式，無論是民主初選或全民調已經結束，現在進行的政黨協商，主要參考的依據方式大家可以提出來，最後希望能團結勝選。

朱立倫表示，這是非常辛苦也非常艱難的挑戰，因為相較於20年前國親合作是系出同門，這算是第一次台灣的民主政治有完全不同獨立的政黨之間在大選當中合作，因此要花更大的努力，用最大的誠心、耐心、同理心，才能一一完成。他認為，最重要的是「換位思考、同理心」，最後一定要大局為重，邁向團結勝選。

朱立倫指出，週一他與民眾黨的柯文哲主席進行的是第一階段協商，希望兩黨就共同的理念即「理念合」，然後就立法委員選舉部分即「國會合」，這兩塊已經相當有共識，對於最辛苦的總統大選部分，因為週一總統參選人侯友宜並沒有參加，所以就約了昨天晚上再繼續就這方面討論。

朱立倫表示，秉持的基本立場就是希望堆疊善意，不要在過程當中受情緒造成影響，此外希望降低彼此陣營、社會或支持者的疑慮，還要尋找最佳的方案，這可能還需要社會大眾一起來集思廣益，國民黨也會努力地提出一些合理、合情、合法與公平、公正的方法，也希望民眾黨也想出一個比較適當的方法。

朱立倫認為，過去本來用比賽的方式所提出的無論是民主初選或全民調已經結束了，現在是進行所謂的協商，而協商所主要參考依據的方式，都可以提出來，最後希望能夠團結勝選。

朱立倫強調，過程當中最不願意見到藍白合的是民進黨，所以民進黨會想盡一切辦法來污蔑攻擊破壞，連昨天會見的地點，民進黨都可以誣蔑，昨天會見的地點是組發會主委許宇甄的老家、她媽媽的辦公室，無論侯友宜或柯文哲都與她是老友，大家都覺得很輕鬆，民進黨卻也可以想出一些辦法來挑撥。