泰國陸續對中國、台灣、印度實施免簽，越南旅遊業者憂心客源遭到分食，期盼越南政府能加強電子簽證系統的穩定度與處理速度並開放更多國家免簽，妥善發揮越南的觀光潛力。

泰國為了拚觀光，近期陸續開放中國、台灣、印度免簽，由於這些國家都是越南重要、新興的旅客來源國，越南業者認為，越南正在迅速恢復的國際旅遊市場可能放緩，前述國家的旅客將更有意願前往免簽的泰國。

HanoiTourist經理黎鴻泰（Le Hong Thai）表示，簽證政策是牽動旅遊業發展的關鍵，泰國可說是一個藉由簽證政策來吸引國際旅客的典範國家，現在給台灣、印度和中國開放免簽，一定會影響入境越南的客流量。

越南8月15日對台灣開放電子簽證，旅客可自行上網申請，免去先前須額外委由業者辦理入境許可的高昂費用。越方統計，台灣旅客人次於9月底超越美國，成為越南第3大旅客來源國，至10月底累計近67萬人次到訪越南，顯見電子簽證政策成效。

黎鴻泰觀察，今年迄今韓國是越南最大旅客市場，在這之前中國多年位居第一，今年印度赴越南旅客也大增。他認為，越南簽證政策雖有改善，但只給20多個國家免簽，或可參考泰國作法，對重要市場實施單方面免簽。

另有業者表示，台灣旅客雖可申請越南電子簽證，但常接獲反映，申請系統不穩定，申請通過了系統卻沒寄發簽證，還要花錢請旅行社處理；此外，越方未能在承諾天數內核發簽證的情況也時有所聞，盼能改善。

黎鴻泰評估，越南旅遊發展潛力比泰國好很多，最近20年來曼谷或巴達雅（Pattaya）的旅遊產品幾乎沒變過，越南的旅遊品質則是大幅提高、產品推陳出新，如何妥善發揮越南旅遊潛力取決主管機構的促進推廣。

就拓展台灣旅客市場而言，黎鴻泰認為越南具一定優勢，首先是台越往來方便，從台北、高雄和台中等地飛往越南的直航航班很多，且越台文化、飲食相近，呼籲業者可以設法讓台灣旅客願意來越南玩更久、體驗更多。（編輯：陳承功）1121101