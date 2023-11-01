新北市跨局處與非營利組織社團法人台灣不會教小孩行動聯盟合作，利用市民廣場聖誕樹周邊的三間店舖，打造全台第一座性教育主題兒童遊戲場「性平不小室」，1日正式啟用，搭配市民廣場兩座性別友善廁所，以及「見紅就發」生理用品放送機，三位一體結合成「性平基地」，提供民眾沉浸式性別教育的體驗。

不小盟理事長陳儀表示，性別平等不是小事，必須從小教育起，「性平不小室」設計了攸關性教育的主題兒童遊戲場、生理用品博物館、特展櫥窗、性平圖書區等，未來還會辦理各式講座、工作坊或戲劇演出；歡迎參觀歡樂耶誕城的民眾，也可以帶小朋友入內參觀體驗。

凱娜生理用品博物館創辦人凡妮莎帶領眾人導覽參觀，並介紹由國外引進的各種生理用品、性別器官模型。她說，整體兒童遊戲場設計，係以性別器官意象作為造型，包含子宮、陰道、陰莖、輸卵管等，讓孩子在遊戲中，也能正確認識並體會自己的生理器官。

秘書處長饒慶鈺表示，市民廣場三間店面重新招租，市府主動將性平理念擴展成性平基地，是新北市長侯友宜對聯合國永續發展目標（SDG）性平政策的具體實踐，讓市民在日常生活中就可以感受到性別平等。

社會局長李美珍則強調，新北市在中央性平評比中一直名列前茅，是因各局處共同努力的結果，未來將透過創新性補助，於性平不小室辦理各式性平教育特展、繪本推廣、議題講座及工作坊等，希望將性平觀念融入市民的生活中。

新北市議員江怡臻、卓冠廷、黃淑君和戴湘儀等人親臨參加，江怡臻說兒子才4歲半，有天突然問她衛生棉是什麼？顯見性教育必須從小教育起。市議員對於新北市持續推動性平政策，均表示肯定。

性平不小室平日13時至19時30分開館，假日則提早至10時，每周二休館。凱娜創辦人凡妮莎則於每周一和周六下午有2場導覽，詳情請上不小盟臉書粉絲專頁或官網查詢。