由王偉忠監製的沈浸式戲劇《一村喜事》，將於12月在新北市空軍三重一村正式開演，透過村長嫁女兒辦喜宴的故事，帶觀眾體驗眷村文化。王偉忠說，眷村是充滿人情味的地方，希望透過這齣戲，能夠讓過往的人情味再度顯現；擔任其中部分場次男主角的岑永康則表示，把這部舞台劇當作見習，預先分攤未來真的要嫁女兒時的崩潰情緒。

空軍三重一村為新北市眷村文化園區，也是北部地區唯一僅存的防砲眷村，《一村喜事》故事背景就設定在此，講述男主角王村長1949年從北平逃到台灣後，分配到三重眷村，就此落地生根到女兒出嫁的故事，透過傳統喜宴的流水席，讓觀眾沈浸在戲劇及美食當中，體驗過往的眷村文化。

監製王偉忠表示，眷村其實就是一個新移民的社會，台灣長久以來出現各種文化，像是福佬文化、客家文化、眷村文化、新住民文化等等，而這部戲劇就是要帶領觀眾一邊看戲一遍看眷村文化，特別是眷村結婚是很有趣的事情，媽媽們打扮得特別漂亮，帶著孩子一起參加，甚至有人會帶著塑膠袋，然後在大家來不及反應的時候說：「你們都不吃啊？」接著就開始打包。

王偉忠說，眷村裡有很多小小的巷弄，看起來亂七八糟的，但其實當中的人情味很豐富，特別是現在手機時代，人情味變少了，但是不管是說話、吃飯、聊天、交朋友，生活從這個地方走出去到社會上去，一個人有沒有溫度、有沒有內涵去做很多事情，都跟人情味有關，所以希望透過這齣戲，讓人情味再度顯現。

此劇由湯志偉、岑永康分別擔任不同場次男主角「王村長」的角色。湯志偉說，一聽到王偉忠要製作這部舞台劇的時候，就馬上毛遂自薦，而且很巧的是，自己今年7月才剛嫁女兒，沒想到年底又要再嫁10次。

湯志偉表示，自己很喜歡眷村文化，因為眷村非常有意思，不管大家從哪來，到了眷村都是一個大家庭，「孩子一起教、飯一起吃，夫妻吵架大家一起來解圍。」特別是現在大家都住在公寓、大廈裡，距離越來越遠，透過手機也感覺更疏遠、更沒有溫度，希望在這個地方，讓大家感受到美好時光的一切以及人情味一一重現。

另一名擔綱男主角演出的岑永康則說，自己以前看別人嫁女兒哭得唏哩嘩啦都當成笑話在看，但沒想到就如同他在舞台劇上台的第一句話「我怎麼也會有這一天」，上個月參加女兒大學畢業典禮的時候，也在台下眼淚流得唏哩呼嚕的，也更能夠同理這是一個什麼樣的心情。

岑永康說，作為一個父親，當把女兒的手交給另一個男人時，會覺得「當年這麼需要我的小女孩，是不是從此以後需要別的男人會多一些，需要我會少一點？」那種情緒除了捨不得之外，更有其他的情感交流，所以這次也是以「見習生」的心情參加演出，透過戲劇提早分攤以後真正要嫁女兒時的崩潰情緒。