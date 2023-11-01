南庄鄉立圖書館獲贈行動圖書車，苗栗縣長鍾東錦專程回鄉參與捐贈及啟用儀式。（謝明俊攝）

南庄鄉南江村兄弟檔張木基（左二）張木松（右二）捐贈南庄鄉立圖書館一部行動圖書車。（謝明俊攝）

南庄鄉立圖書館獲贈行動圖書車，南庄翔飛戰鼓團表演。（謝明俊攝）

南庄鄉立圖書館獲贈行動圖書車，苗栗縣長鍾東錦感謝行動圖書車將可服務偏遠國小學生。（謝明俊攝）

南庄鄉南江村民張木松多年前赴大陸經營農家樂有成，張木松回鄉退隱，為回饋家鄉年輕學子，透過南庄鄉長羅春蓮建議，與胞兄張木基一同捐助一部行動圖書車給鄉立圖書館，1日上午舉行捐贈啟用儀式，苗栗縣長鍾東錦非常高興看到家鄉有了行動圖書車來服務偏遠國小及社區，也勉勵學子們多讀書考證照，才是翻轉個人家庭命運的最好方法。

縣府教育處圖資科長彭秀珍表示，苗栗縣先前只有苗栗縣立圖書館及通霄鎮立圖書館，各有1部行動圖書車，縣圖的行動圖書車服務範圍涵括全縣偏遠國小及社區，尤其是泰安鄉南三村等偏遠部落，都是行動圖書車服務的動點對象，各偏遠國小及社區都可以用全縣各公立圖書館的借書證借書，並可預定欲借閱的書籍，再由行動圖書車送至借閱者手上，還書也可以由行動圖書車受理。

出生在南庄鄉南江村的張木松，赴大陸經營農家樂多年有成，正式交棒給第2代後，回鄉退隱，今年元月間，張木松、張木基兄弟在南庄鄉的一場餐會上，遇見南庄鄉長羅春蓮，詢間鄉內有何需要協助？羅春蓮表示偏鄉國小需要行動圖書車來運送學童所需圖書服務，張氏兄弟當場應允出資70萬元購置一部廂型車改裝成行動圖書車，並包含處理借還書的電腦設備等。

苗栗縣長鍾東錦1日回到家鄉南庄鄉主持行動圖書車捐贈及啟用儀式，特別感謝張家兄弟的熱心公益，並期望行動圖書車能提供南庄鄉東河及蓬萊等偏遠國小學童更完善的閱讀服務，也勉勵所有的學子們能夠多讀書考上證照後，可以靠著自己翻轉人生。