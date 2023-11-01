周宜霈（大牙）與老公阿廖師一起舉辦「大牙夫妻憂敗盃羽球賽」。（羅永銘攝）

周宜霈（大牙）與老公阿廖師一起舉辦「大牙夫妻憂敗盃羽球賽」。（羅永銘攝）

數十位藝人參加「大牙夫妻憂敗盃羽球賽」。（羅永銘攝）

在BL劇飾演CP的謝承均、亮哲搞笑隔著球拍玩親親。（羅永銘攝）

六月與李易是「大牙夫妻憂敗盃羽球賽」資深元老。（羅永銘攝）

在BL劇飾演CP的謝承均、亮哲是羽球賽資深元老。（羅永銘攝）

藝人周宜霈（大牙）今年6月陳建州（黑人）11年前在香港性騷擾，陳建州因此對大牙提出誹謗告訴，大牙也遠赴案發地香港報案並提告，她1日在報案後首度露面，現身與羽球教練老公阿廖師舉辦的「大牙夫妻憂敗盃羽球賽」，暴瘦1大圈的她坦言，台、港兩地光是打官司相關費用就會花費超過7位數，但她從來沒有後悔把這些事情說出來。

大牙表示，他們夫妻一起主辦的羽球賽已經第5屆，但今年比賽已經完全跟她沒關係，「我就是參賽者，都是老公找贊助廠商、球員等，一系列都跟我沒關係，我連拿到選手證，都想說這要幹嘛，最近都忙著新副業，準備雙11的活動，因為10月我生日時，有技術優惠給大家，結果被『搬空』，第一次覺得節日好可怕，所以現在現在為了雙11認真備貨。因為事發突然，沒想到生日活動這麼好，所以現在有空就要做手工，連老公也被逼著做手工！連勇兔來我們家蹭飯吃，不用洗碗但也要幫忙做女工！」

大牙投資6位數與其他友人去年11月成立飾品品牌「List.U」，今年二月成立官方網站，因有了10月生日活動破100萬業績，股東給她的1111活動KPI的單月業績到「300萬」，「因為是1111是電商重要節日，必須很努力」。至於一直在旁不會給他酬勞，我賺的錢也都在付房子，也都是他的」。

大牙坦言心情還是受官司影響，加上忙經營副業，消瘦不少的她說沒特別去量體重，本來53公斤，差不多掉5公斤，阿廖師笑說「很久沒抱了」。

她坦言當然還是想要拍戲，「很久沒拍戲了，上一檔《一家團圓》，哪怕只是客串玩玩都很想，可以暫時逃離做女工的生活，但現在是累並快樂著，看到訂單和客戶反饋很快樂」，自己也當小編的她，曾看到客人把鼓勵她的話寫在訂單備註上，讓她看到熱淚盈眶，例如有個女生在訂單備註上寫說「我不想讓大牙一個人，我用新台幣下架她的商品」，真的讓她很感動。

至於香港的官司進度，大牙表示現在也是偵查不公開，「有律師處理，我去完（香港）了，律師費兩邊一定破超過我副業的業績，破7位數，絕對會很可觀。不管有沒有打贏，但為了證明是事實，在事發地一定要做這樣的處理，就看香港警方受理後怎麼處理」。被問會不會後悔說出陳年往事，或是否曾被勸退？大牙說：「從來沒有後悔說出來，壓力一定會有，但是對的事情要說，身邊從來沒有人想勸退我，因為我不是會胡說八道的人，我只擔心拖累到很多人而已，這是我不想要的。」。

老公阿廖師則說，「一定會心疼！自己的老婆遇到這種事，不可能一點感覺都沒有」。大牙說，她有一段時間都把自己關在家裡、不想出門，他會鼓勵她多出去接觸人群，或他偷偷跟朋友約、再假裝是誰約的，把她推出去，「聽他講，我就知道目的就是要把我拉出去」。她說當時不想出門是怕大家有壓力。

熱愛拍戲的她說，看到很多朋友都陸續有新戲開鏡記者會，也會想說自己好久沒拍戲了，「想說什麼時候換我？《一家團圓》殺青後本來就打算休息一下再往後談，後來可能有意要找我談的，就嚇到了，畢竟台灣的製作資金在算少的，對資方來說可能很尷尬，花這麼多錢找你來演，結果都轉移焦點，我自己也害怕對製作方、金主難交代，但心裡又想要一直累積作品。現在剛好也沒有，那就專心衝刺副業。」被問後悔嗎？「從來沒有，對的事做就對了，不需要後悔！雖然壓力一定會有」。

至於是否曾有人勸退？她說從來沒有，知情的朋友都贊成她講出來，「身邊朋友都清楚我的個性，不是會胡說八道的那種人，我說出這事只是擔心拖累到其他人，或扯很多事進來。現在已經比較好了」。她說之前公司同事一副想問又不敢問，但眼神散發著愛，她就在開會時直接講她會好好處理、請大家不用擔心，一起好好在工作上衝刺，偶爾有時間就出來打羽球。「現在崩潰哭的次數愈來愈少，就是認真過好每一天。只是偶爾跟朋友聚會喝太多，對方一個熱切手臂、或在我脆弱時兩出一句話，就會忍不住⋯⋯」，不過她說因為副業成績不錯、又剛搬完家，加上辦完羽球賽，就非常開心。

被問是否想生小孩，大牙坦言現在沒有避孕，有就有、但是現在兩人日子也挺快樂，「不然我這麼忙，他會更可憐，老公喜歡還不會講話的嬰兒，嬰兒哭了就還給別人」。

她說，包括謝承均、亮哲、六月、黃玉榮等人都是從第一屆就參與羽球比賽的「老血」，很開心今年又多了陳妤、張文綺、胡祖薇、張天霖等心血，每次辦這比賽她就很開心白天一起打球、晚上聚會，每年可以有一個以運動為名目的聚會。而謝承均聽說情同妹妹的大牙很想拍戲，也笑說歡迎來當他《天道》裡的新歡。