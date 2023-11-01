警方將持刀拒捕的葉嫌壓制逮捕。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方清查目前已有7名賭客下注。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

彰化兩名29、28歲的葉姓兄弟檔，涉嫌經營選舉賭盤，並在LINE群組內張貼相關資訊，刑事局偵查第四大隊蒐證後前往查緝，不料，弟弟竟持菜刀拒捕，警方隨即將他壓制逮捕，發現兩兄弟都是毒品通緝犯。

偵四大隊第三隊日前接獲情資，有組頭在LINE社群中張貼2024總統大選候選人民調、賠率、投注總數等資訊的圖片，疑似經營總統大選賭盤，遂與北市文山第二分局、彰化縣員林分局共組專案小組偵辦，報請彰化地檢署檢察官蔡奇曉指揮偵辦。

警方鎖定因毒品及詐欺案件遭到通緝的葉姓兄弟涉案，日前到彰化執行查緝，葉弟見警上門竟持菜刀拒捕，所幸警方反應迅速，即時將他壓制，並查扣手機4支等證物。

警方調查，葉姓兄弟檔為牟取不法利益，涉嫌與境外犯嫌共同經營選舉賭盤，先由集團其他成員在社群等處張貼包含候選人民調、讓票數、賠率、投注總數等選舉賭盤資訊，吸引賭客下注，葉嫌則擔任收注組頭，以人頭帳戶收取賭客下注金，抽佣後再將剩餘賭資轉交境外共犯。

專案小組初步清查已有7名賭客下注，賭資1萬2000餘元，全案依總統副總統選舉罷免法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方特別呼籲，今年6月公布修正的總統副總統選舉罷免法第88-1條，以及公職人員選舉罷免法第103-1條，選舉賭博及經營選舉賭盤罪均加重刑責，另查相關收注帳戶另涉詐欺案，詐欺集團可能以開設選舉賭盤手法詐取下注金，民眾切勿參與經營選舉賭盤或下注簽賭，以免受騙或誤觸法網。

偵查第四大隊副大隊長陳榮標(中)、偵四大隊第三隊隊長詹明佳(左)。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

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