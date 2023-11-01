張吉安將出席「從電影《五月雪》談馬來西亞513事件」座談會。（海鵬提供）

第60屆金馬獎即將風光登場，由台灣、馬來西亞及新加坡聯合製作、張吉安執導的電影《五月雪》，除獲選金馬影展開幕片，更入圍本屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演、最佳改編劇本等9項大獎。中山73影視藝文空間（中山73）是中部唯一藝術電影院，11月「焦點主題」將特別推出「降頭與降雪－導演張吉安」專題，除放映金馬獎夯片《五月雪》，更將選映張吉安難得一見的兩部短片《義山》與《狼牙的御女》。

兩部短片均可視為電影《五月雪》的「前世」，曾獲選釜山影展的《義山》，描述「513事件」受難者家屬的哀傷；獲選去年金馬影展的《狼牙的御女》，則以守喪習俗、暗喻大馬的種族衝突，兩部短片將同時放映，與電影《五月雪》相互映照，而導演張吉安也將於12日親臨中山73，主講「從電影《五月雪》談馬來西亞513事件」。

張吉安第一部短片《義山》，除是電影《五月雪》的前身，也是此次入圍金馬獎最佳改編劇本的原著，該片由金馬影后楊雁雁主演，講述兩名女性在「義山」（513諧音）掃墓，靜靜回溯1969年發生的悲痛往事。片中楊雁雁粉墨登場，飾演粵劇伶人，並演繹一段精彩粵劇折子戲。

《狼牙的御女》由曾獲金馬獎最佳女配角提名的蔡寶珠主演。（海鵬提供）

張吉安第二部短片《狼牙的御女》，則可說是電影《五月雪》的前導，內容呼應狼牙國（東南亞古代王國）國王嗜血、酷愛紅莧菜的傳奇。描述馬泰邊界一位喪偶老婦遵循守喪習俗，煮食丈夫愛吃的咖喱豬肉，49天後靈位入厝，果樹突然落下榴槤，院裡長滿紅筧菜，似有凶兆降臨。