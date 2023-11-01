中國附醫腎臟科主任郭慧亮呼籲，慢性腎絲球腎炎目前是台灣目前末期腎臟病致病因素的第2名，已是不可輕忽的一種慢性病。倘若解便時，有疼痛感、尿量減少、出現異常顏色、混濁，應盡速就醫治療。(中國附醫提供／馮惠宜台中傳真)

出現茶色尿、究竟是腎炎或泌尿道感染？58歲蕭小姐因腰酸、血尿就醫，中國醫藥大學附設醫院利用該院研發「智形檢」分析尿沉渣圖片10分鐘產出21項報告，精準預測是慢性腎炎，醫師同步透過「腎臟穿刺檢查」病理分析驗證，但已是1周之後；醫師指出，透過AI驗尿光速般找到病因轉助醫師對症治療。

中國附醫腎臟科主任郭慧亮指出，蕭小姐腰背酸痛持續數周後，解尿時發現尿液混濁呈現深褐色（血尿）而到門診求診，郭慧亮安排3項常規檢查，其中腹部超音波以及尿液病理細胞檢查2項檢查未發現異常，而在尿液常規檢驗中，發現潛血、尿蛋白、白血球酯酶等3指數值異常，需再做「腎臟穿刺檢查」，以釐清蕭小姐罹患究竟為腎炎、或泌尿道感染。

同時，郭慧亮運用中醫大附醫「智形檢」分析病人尿沉渣圖片，10分鐘精準預測罹患慢性腎絲球腎炎。而患者進行常規「腎臟穿刺檢查」，送病理檢驗再分析也確診是慢性腎絲球腎炎。

郭慧亮說，慢性腎絲球腎炎是由免疫反應所引起的疾病，當發炎無法被控制時，可能會導致慢性腎衰竭，進而演變成末期腎臟病或尿毒症，嚴重時甚至需要洗腎。

中國附醫檢驗醫學中心院長薛博仁指出，尿沉渣檢查主要應用於檢測和評估腎臟及泌尿系統的健康狀態，以及診斷和監測與腎臟相關的疾病。傳統尿沉渣檢驗報告結果若需增加細菌培養及病理診斷可能需等候1周時間。

中醫大附醫檢驗醫學中心與人工智慧中心合作開發「智形檢」，導入AI輔助辨識尿沉渣，可快速提供至少21項的完整報告，其中，包括最難以辨識的變形紅血球、尿路上皮細胞、腎小管上皮細胞、陰道滴蟲、癌細胞等5項，大幅輔助醫師提早發現泌尿系統的損傷和異常。