35歲梁姓男子在網路直播結識吳姓女子，又透過吳女認識另名黃姓女子，梁男還認黃女當乾媽，未料短短不到一年時間，梁男竟陸續用「錢包不見」、「借錢救挪用公款的姊姊」、「打點黑道」等理由，從吳、黃2女手中騙走250萬餘元，檢方偵結後依詐欺罪起訴梁男。

檢方指出，2019年底，梁姓男子在網路直播上結識吳姓女子，吳女將梁男介紹給黃姓女子，2人一見如故，梁男也因此認黃女當乾媽，後來梁男在外欠下大筆債務無力償還，於是他把歪腦筋動到吳、黃2女頭上。

2021年1月起，梁男先以錢包不見為由，向吳女成功借3萬元，後來又向吳、黃女謊稱，自己任職科技公司財務主管的親姊姊挪用公款，若不解決會有牢獄之災，又成功借到錢，後來又佯稱自己因為要救姊姊，自己生意也出現資金缺口，又成功借到錢，不僅如此，後續又以惹上黑道，須花錢打點等理由陸續借到錢。

梁男向吳、黃兩女小額借錢，一連11個月下來，2名女子竟已花掉250萬餘元，直到查覺情況不對，一氣之下報警。

雄檢偵查時，傳喚梁男的姊姊說明時，姊姊說自己雖然經手公司財務，但任職期間從未挪用公款被究責，檢方函文公司查證，公司也證明梁男姊姊並未侵吞過公款；檢方根據相關事證，認定梁男用詐術向吳、黃女詐取財物，偵結後依詐欺罪起訴。