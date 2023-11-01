政治新聞網politico.eu報導，法國抨擊歐洲聯盟（EU）在甄選一些新員工時，基本上以英語來進行評估。巴黎當局準備到歐盟法庭上，為捍衛法語而奮戰。

歐盟目前正在太空、國防和經濟等領域招聘新官員，選拔過程有些測驗僅用英語。法國認為採用這些標準，有利於操英語的應徵者而不利其他對手。巴黎當局已向歐盟最高法院提出兩件訴訟，其中一件在昨天公開。

一位不具名的法國外交官員表示：「這是在歧視其他不是操英語的應徵者。」法方也說，這不僅是法國要奮戰，歐盟其他成員國也有相同疑慮。

法國反對英語無處不在，其國內也正為法國在世界上失去影響力而掀起辯論。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一直致力推動世界各地使用法語，昨天在「法語國際城」（Cite international de la langue francaise）揭幕式中致辭時，重申法語的重要性。法語國際城位於維萊科特雷（Villers-Cotterêts）城堡，是一座推動法語的新文化中心。

歐洲聯盟執行委員會發言人表示，「歐盟人事遴選局（European Personnel Selection Office，EPSO）選才測驗的一個重要部分已經提供24種語言」，並指出EPSO正在逐步轉向完整的24種語言制度，適用即將舉行的公開競選。

此前類似的法庭案件中，歐盟執委會也辯護說，部分測試使用英語，主要是因為招募單位需要應徵者能立即使用英語工作。

今年有3271名法國公民在歐盟執委會工作；法籍工作人員在歐盟機構所占比率居第3，僅次於義大利和比利時。

不過，若與歐盟執委會確保歐盟員工地域平衡所設目標相比，在歐盟高層官員中，法籍官員的代表比率仍嫌不足。 （譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1121101