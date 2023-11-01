嘉義市議長陳姿妏鼓勵社會團體、市民朋友共襄盛舉，捐出自己的熱血，適時補足醫療用血需求。（呂妍庭攝）

嘉義市議員不分黨派，齊聲號召民眾一起挽袖捐血，左為國民黨籍市議員傅大偉、右為無黨籍市議員戴寧。（呂妍庭攝）

嘉義市議會捐血活動，捐250CC送200元7-11商品卡，500CC送400元商品卡，目標3000袋。（呂妍庭攝）

前幾年因新冠肺炎疫情影響民眾捐血意願，近來疫情趨緩，醫療病患回歸治療，醫療用血量快速激增，全台血庫拉緊報，各縣市經常傳庫存量不足、鬧血荒，嘉義市議會為號召熱血分子挽袖捐血，11月4日起至11月10日共7天發起捐血活動，捐250CC送200元7-11商品卡，500CC送400元商品卡，目標3000袋，希望能帶動一波捐血潮。

1日嘉義市議長陳姿妏、副議長張榮藏帶領多位議員同仁開記者會，表示議會11月4日起一連7天在嘉義市博愛路嘉義捐血站、垂楊路的垂楊捐血室同步辦捐血周活動，希望透過活動號召，鼓勵社會團體、市民朋友共襄盛舉，捐出自己的熱血，適時補足醫療用血需求，為社會注入更多正向循環的能量。

陳姿妏說，「捐血一袋、救人一命」不僅是口號，更是許多台灣人身體力行的善事，更讓台灣成為全世界捐血率最高的國家，根據中華血液基金會數據顯示，1974年成立第1年，採血數量是4千單位，到2001年已達200萬單位，2022年是280萬單位，顯示台灣人捐血觀念深耕發芽。

陳姿妏說，既然台灣有豐沛捐血量，為什麼還經常鬧血荒？她分析是人口結構的改變，指台灣有一批年紀較大的捐血者，他們捐血時間長達3、40年，甚至更久，隨年齡增長，每年都有應屆畢業生，導致這批年長捐血者人數逐年遞減中，另一批生力軍落在17歲以上的年輕人，卻因少子化，可以捐血的年輕人愈來愈少，因這兩因素，造成供血量無法穩定。

所以為帶動捐血風氣，陳姿妏說，市議會今年捐血周活動目標是3000袋，為鼓勵民眾踴躍捐血，市議會特別提供好康，捐血250cc(1袋)送200元 7-11商品卡、衛生紙1串，捐血500cc(2袋)送400元 7-11商品卡及衛生紙1串、洗碗精1瓶，歡迎大家響應。