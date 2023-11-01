韓國夯團BLACKPINK成員Lisa先前因參加巴黎瘋馬秀（Crazy Horse），引來許多大陸網友表示失望並揚言封殺，遭傳前往觀賞表演的Angelababy、「最美妃子」張嘉倪也被波及。今(1日)眼尖網友發現官方疑似出手，點進Lisa的微博帳號竟出現「該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看」，而Angelababy和張嘉倪的帳號也一度異常。

26歲的Lisa於2016年以「BLACKPINK」成員身分出道，2020年受邀上大陸綜藝節目《青春有你》第2和第3季，人氣大漲，上月她受邀參加瘋馬秀，消息傳回微博，引來網上討論是色情還是藝術的爭議，而Lisa當時不顧輿論，曬出性感照片並配上文字：「你沒被邀請」，更讓不少大陸網友火大。

瘋馬秀的官方IG證實張嘉倪有來看表演，但Angelababy並未來觀賞。（圖／翻攝自crazyhorseparis_official IG

對此，瘋馬秀的品牌經理受訪表示，邀請Lisa上台表演是希望能吸引新的年輕女性客戶，「因為瘋馬秀已經成為一個驕傲、自由女性的象徵」，希望藉由Lisa的知名度讓大家對瘋馬秀有興趣，而Lisa第一場表演結束後，瘋馬秀的官方IG轉發張嘉倪在門口所拍的照片，證明她有來，並用黑底文替Angelababy澄清：「很遺憾沒看到她來觀賞瘋馬秀」。

今稍早網友發現，Lisa擁有800萬粉絲追蹤的微博帳號出事，疑似被查封，Lisa的其中一個粉絲帳號「LISA_LALISAHOUSE ​」，也因為違反規定被關，而Angelababy、張嘉倪的帳號一度無法關注且無法發送私信，稍早功能又恢復，但在抖音上仍無法關注，被顯示為「該用戶因違反社群規定被禁止關注」，令外界好奇是否因觸犯陸演藝人員自律管理辦法中，藝人不得出現組織、參與、宣揚涉及猥褻、色情、賭博、毒品、暴力、恐怖或黑惡勢力等非法活動而被關切封殺。