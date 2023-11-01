市場預期，在連續4個月按兵不動之後，澳洲央行在11月7日會議升息25個基點至4.35%的可能性接近70%。

通膨和消費者支出數據高漲顯示澳洲的貨幣政策可能過於寬鬆，CoreLogic周三發布的房價報告亦印證這個觀點。該報告顯示澳洲房價反彈，已經收復了央行先前12次升息期間失去的所有失地。

澳洲聯邦銀行（CBA）澳洲經濟部門主管Gareth Aird表示，房地產價格的反轉非常顯著。澳洲央行升息400個基點使房貸能力減少 30%，但房價現在又回到了之前的高峰。

今年到目前為止，雪梨、伯斯和布里斯班的房價均上漲逾10%，使家庭財富增加數十億美元。

PropTrack發布的另一份報告則指出，由於移民激增、租賃市場緊俏，以及興建住房的速度遠遠落後人口增長的速度導致住房供應緊張，未來澳洲房價還會再漲。

IMF周三表示，澳洲需要收緊貨幣與財政政策，以使通膨率回到央行設定的介於2%～3%的目標區間。