苗栗縣長鍾東錦1日上午偕同立委陳超明、農糧署官員等赴後龍會勘黑豆災損。（謝明俊攝）

後龍鎮長謝清輝展示遭到小犬颱風鹽雨損害的空包彈稻米。（謝明俊攝）

後龍鎮稻米因受小犬颱風侵害造成結穗不良的空包彈。（謝明俊攝）

後龍鎮黑豆因受小犬颱風侵害造成結實不良的空包彈，並有大量植株枯死。（謝明俊攝）

後龍鎮黑豆因受小犬颱風侵害造成結實不良的空包彈，並有大量植株枯死。（謝明俊攝）

上個月襲台的小犬颱風帶來了含鹽雨水，造成苗栗縣多處鄉鎮嚴重的農業災損，包括稻米、黑豆等都因受鹽害影響，出現結穗不實，形成空包彈的情況，苗栗縣長鍾東錦1日上午偕同立委陳超明及農糧署、苗栗農改場等單位赴後龍鎮會勘稻米及黑豆災情，農糧署主秘當場同意黑豆符合天然農業災損現金補助，每公頃補助2萬8千元，請受災農戶在10天內向鄉鎮公所登記，鍾東錦並提醒頭份市及苑裡鎮栽種黑豆農戶同樣可申請。

陳超明指出，農糧署1日並已同步公告通霄鎮硬質玉米、芝麻、苑裡鎮食用玉米、黑豆，也都納入天然災害救助範圍，請農友務必把握時間申請，以利加速復耕的腳步。

小犬颱風侵襲台灣，因帶來含鹽雨水，造成苗栗縣多個鄉鎮市農業損失，立委陳超明繼成功爭取通霄、苑裡、西湖部分地區稻米納入天然災害救助後，又接獲後龍鄉親陳情稻米、黑豆同樣出現災損，陳超明1日與縣長鍾東錦邀請農業部農糧署、苗栗區農改場，親赴後龍鎮會勘，農糧署主任秘書陳啓榮當場同意黑豆納入天然災害救助範圍，並於1日公告。至於後龍鎮水稻部分災情也非常明顯，同樣將啟動天然災害救助機制協助部分受災地區。

據後龍鎮農會總幹事黃文恭表示，後龍鎮栽種黑豆面積約93公頃，約45公頃受災，稻米災損則集中於台61線西濱以西地區，受損黑豆雖有結莢，但莢內都是空無一物，甚至許多黑豆植株都已枯黃死亡。

苗栗縣長鍾東錦感謝農糧署關心農民災損，讓農民能減少損失，也提醒頭份市及苑裡鎮的黑豆農戶也要在期限內提出申請。

農糧署北區分署副分署長林美華並提醒，苗栗地區已經啟動災害稻穀收購機制，未申報繳交公糧稻穀的稻農也可申請，農糧署表示，今年第2期稻作在犬颱風來襲期間帶來的鹽沫，嚴重影響正值孕穗至抽穗時期的稻株，導致水稻成熟期延滯、稔實率下降，使得稻穀品質下降，不符正常公糧繳交標準，影響農民權益，農糧署北區分署啟動苗栗地區災害稻穀收購機制，如果農民水稻受災，有繳售災害穀需求的農友，可至當地公糧業者繳售災害稻穀。

至於第2期作未申報繳交公糧稻穀的稻農也可申請災害穀收購，可於11月1日起至11月10日止至各鄉鎮市區農會補辦申報手續，有繳售災害穀需求農友，務必於期限內辦理，並於11月11日起至11月24日止，依「收購天然災害稻穀作業要點」規定，向當地公糧業者繳售災害稻穀。

今年第2期作災害穀收購作業，每公頃計畫收購數量1,500公斤，及輔導收購數量800公斤，合計2,300公斤，收購價格為每公斤22元；另餘糧收購數量2,400公斤，收購價格每公斤20.6元，亦即每公頃可繳交4700公斤；秈、糯種災害稻榖價格較稉種災害穀各減1元。農友繳交災害稻穀濕乾穀折算率比照標準公糧稻穀，亦可領取烘乾、包裝及堆疊補助費用每公斤乾穀2元。