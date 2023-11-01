無黨籍台南市第二選區立委參選人陳昆和5日將在麻豆區成立曾文競選總部成立大會，1日在行前記者會上，他指出，麻豆區、佳里區分別是大北門和曾文地區的重要城鎮，過去民進黨在這2區維持超高得票率，結果台南縣市合併後，這13年來2區市中心卻沒有單項破億的大建設，讓當初這麼挺民進黨的鄉親情何以堪。

明年台南市第二選區立委選舉，民進黨立委郭國文爭取連任，對手是無黨籍大北門區市議員陳昆和，2人過去因為文宣、論文等，多次隔空交鋒，隨著選舉日逼近，雙方陸續在各地成立競選總部及後援會。

麻豆區是綠營大票倉，陳昆和5日上午將在該區新生北路、中正路口廣場，成立曾文競選總部，今天行前記者會，包含麻豆區里長聯誼會副會長施福春、興農里孫施秀蘭里長等出席站台。

陳昆和猛打溪北邊緣化議題，指出自從縣市合併13年以來，麻豆、佳里市中心沒有任何一項公共建設經費超過1億，地方發展嚴重停滯；反觀，台南在去年上半年執行中重大交通建設，溪南1398億元，溪北和山區卻0元，形同台南市政孤兒。

對此，台南市政府相關單位表示，去年竣工的麻豆工業區市地重劃工程，總經費17億6200多萬元，但該處位於國道1號麻豆段以西，非屬「市中心」，不過麻豆以台灣首府大學為基地的大曾文願景園區，以及佳里的大北門文化中心，都在如火如荼地進行中，並非沒有大型建設。