陳志強、曾智希正積極「做人」，夫妻倆一起參加羽球賽。（羅永銘攝）

陳志強、曾智希正積極「做人」，夫妻倆一起參加羽球賽。（羅永銘攝）

曾智希去年8月和陳志強結婚，正積極進行「做人」計畫的夫妻倆，1日出席周宜霈（大牙）與老公阿廖師舉辦的「大牙夫妻憂敗盃羽球賽」，兩人大方分享「凍卵取精」備孕過程，陳志強甚至主動分享精子活性，還伸出大拇指比讚，自誇被醫生大讚：「這個數據在歐美也是數一數二。」

曾智希透露，上週已經完成取卵、凍卵程序，取出13顆卵子，其中有12顆是完好狀態，只有1顆「不好看」，目前凍卵手術、自然受孕、試管嬰兒同步進行，笑稱是「三管齊下」。陳志強也主動分享「取精」體驗，打趣說自己「精液求精」，他透露在小房間裡相當舒適，「通常選片比完成的時間還要久！因為目測有兩、三千片的片子，畢竟要成為下一代，想找顏值高一點，也要自己愉悅，而不是草草了事」，最後他選擇東方片助興。

他說，當護理師說他要去旁邊取精時，因為曾智希很累很虛，就催促他「快一點，我很累」，讓他壓力很大，所以很快就完成，結果曾智希一見到他就在大庭廣眾下驚呼：「你怎麼那麼快？」讓他笑稱在護理師面前面子都沒有了，「你叫我快我就快，又在人家面前說我很快。」

45歲的他自己提起「精蟲數量」話題，自信地說：「醫生說我這個數據，在歐美也是數一數二，不像我這年紀，而且（精蟲）是往前衝的，數量是標準值的1、2倍以上。」對自己身體素質相當自豪。曾智希則透露想要生2個小孩，目前正在考慮先辦婚禮還是先生小孩。