P. LEAGUE+福爾摩沙夢想家11月1日舉辦2023-24開季記者會，會後董事長田壘、總經理韓駿鎧、球員簡浩也針對近期台灣職籃傳出球員涉賭的事件發表看法。

球員時期是球隊看板球星，現在成為球隊經營團隊「制服組」，田壘表示，這些訊息也是聽大家講，勉勵球員就是把自己的興趣、工作做好，好好尊重、對待，球團對賭球相關防堵非常嚴謹，合約裡都有相關規定，目前發生這些傳聞對職籃一定會有影響，希望大家潔身自愛，不要破壞這個環境。

韓駿鎧認為，既然目前有傳聞，也透過檢調單位的調查把害群之馬揪出、清除，球團也會提醒球員這類事情的嚴重性絕對要避免，不要成為被影射的對象，若有球員犯錯就是直接開除，希望籃協、聯盟訂出明確規定。

已經38歲的夢想家球員簡浩，同意田壘說的球員要尊重自己的工作、對行為負責，看過中華職棒過去的賭球風波，還是會擔心這些負面消息帶來的影響，希望球迷可以繼續支持台灣籃球。