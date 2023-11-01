由谷歌、新加坡主權投資基金淡馬錫，以及顧問公司貝恩共同發布的這份研究報告也重新評估，最晚到了2025年，該區的數位經濟預估可達2,950億美元，低於先前估計的3,300億美元。

網路經濟產業方興未艾，正出現積極的成長軌跡，最慢到2024 年，旅行業和運輸業也在超越新冠疫情前的正軌上。貝恩公司表示，預測值下修主要是由於長期目標改變以及疫後趨向穩定，現在應該是通往2025年一條相當平穩的道路。

東南亞區域由11個國家所組成，域內人口數超過5億，結構以年輕人為主，智慧型手機使用很廣泛，中產階級人數不斷增加，故已是世界上成長最快的網路市場之一。

此報告還說，2023至2025年之間，越南數位經濟預計每年增加20%。另外，最慢到了2025年，規模預估可達450億美元左右，與菲律賓並列東南亞地區最快的兩國。

這份報告指出，在中央大力支持、商業銀行的投資，以及二維條碼（QR codes）大幅受歡迎之下，越南的數位支付將持續成長。另外，越南中央銀行在農村以及偏遠地區廣推無現金支付，也是另一種助力。

對於東南亞地區來說，投入網路經濟相關產業的民間資金，已從2021年的歷史高點，降至2017年的水準。雖然投資人變得愈來愈小心，但投入數位經濟的資金還是持續增加。

為了走出融資寒冬期，東南亞網路公司需要證明，自己另個清楚的退場方式。東南亞數位經濟投資減少，跟在募資周期循環中，全球資金轉進高資金成本的項目是一樣的。

據統計，在2022年底時，東南亞創投業者手頭上有約157億美元，可用於交易用途上。淡馬錫基金東南亞區域負責人指出，主要是看這些公司能多快由虧轉盈，愈快能賺錢，自己當初的投資就可愈快回本。