vivo日前推出全新V29 5G頂級人像旗艦系列，擁有vivo迄今為止最大、最高規格的冷暖柔光環打造智慧柔光人像，鏡頭更搭載5000萬超高畫素及自拍廣角大光圈，再度為V系列人像旗艦創下新里程，開賣首月業績較V27成長三成。看好vivo銷售主力的V系列的熱銷力道，vivo V29 5G趁勝追擊再推出夢幻新色「櫻花粉」，另外，同系列中的V29e 5G則擁有6400萬畫素OIS主鏡頭與5000萬畫素自拍鏡頭，即日起正式開賣，建議售價13,990元，搭配各大電信指定專案，手機0元起。

vivo V29e 5G與V29 5G同樣搭載擁有vivo迄今為止最大、最高規格的冷暖柔光環，更擁有6400萬畫素OIS主鏡頭與5000萬畫素大光圈自拍鏡頭，搭載高通驍龍695八核心處理器，低功耗與支援5G網路的強大性能。

vivo台灣總經理陳怡婷表示，vivo一直對V系列十分有信心，vivo V29 5G上市後更周周屢創銷售佳績，首月銷量突破萬台。2023 vivo以V27 5G及V29 5G兩大銷售主力接力衝刺，相信後續在雙11、聖誕跨年檔期的帶動下，能再為vivo第四季交出亮眼的成績單。

Sony針對專賣店祭出Xperia全系列購機優惠，11月於Sony行動通訊專賣店購買Xperia 1 V、Xperia 5 V、機Xperia 10 V，除享指定機種舊換新折扣外，亦可獲得多項贈品。Sony Xperia 1 V與Xperia 5 V搭載Sony新世代Exmor T for mobile雙層式感光元件，內建6種Creative Look創意外觀、專為電影感錄影打造的S-Cinetone for mobile與獨立夜拍功能，同時搭配支援最高4K畫質影片輸出的Video Creator影片製作器。

儘管沒有智慧型手機產品在台灣販售，華為HUAWEI依舊瞄準雙11檔期，推出雙11有「購」狂優惠，主打品項、價格、功能都有亮點，即日起至11月15日在華為全通路包含燦坤、順發、全國電子、創Q Space品牌櫃及四大電商皆享限時特惠，此外，HUAWEI也宣布，智慧手錶的ECG心電圖功能已正式通過衛福部認證，即將在11月底開放用戶使用。