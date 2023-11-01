新北市新店一名54歲賴姓婦人，日前誤入詐團假投資陷阱，近一月間經由面交、匯款等方式前後匯進150萬巨款，11度遭詐仍未察覺異樣。直至類似新聞案件層出不窮，賴婦驚覺遭詐，隨即通報處理，並配合警方設局逮捕前來面交的20歲鄭姓車手，訊後全案依詐欺罪嫌移送法辦。
警方調查指出，該名54歲賴姓婦人自今年8月始接觸股票投資APP，並於9月14日至10月19日此一月時間，陸續投入將近150萬金額、11度遭詐但仍未察覺異樣。直至賴婦近日從新聞報導中發現受害者遭詐手法，與自身所遇情形相似，心中大驚並至派出所尋求協助，最終確認自己上當受騙。
時間回溯至10月25日，詐團成員再次相約賴婦面交匯款。賴婦決定配合警方行動，設局前往安康路二段社區大廳，順利將20歲鄭姓車手逮捕歸案，現場查扣付款單據1張、工作牌1張、現金新台幣4700元、手機1支、印章、被害人現金新台幣20萬餘元，訊後全案後續依詐欺罪嫌移送偵辦。
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